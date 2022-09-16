Добивала вже мертву дівчинку ножем: оголошено вирок жінці за вбивство трьох людей

Вересень, 16 в 13:50

Жителька Сокальщини Львівської області решту життя проведе за ґратами за вбивство восьмирічної дитини, її матері та сусідки, що випадково її заскочила.

Вирок жінці оголосив Верховний Суд України майже через сім років після потрійного вбивства, залишивши в силі рішення попередніх судових інстанцій.

Особливо тяжкий злочин стався ще в грудні 2015 року.

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Восьмирічна дівчинка загинула того дня, коли засуджена разом із її матір’ю розпивали в них вдома алкогольні напої.

Жінка вбила дитину, щойно її мати пішла до сусідки за черговою пляшкою самогону.

Смерть настала миттєво після того, як засуджена розбила дівчинці голову масляним обігрівачем.

Мати, побачивши тіло дитини після повернення додому, накинулася на вбивцю. Але та її відштовхнула й так само почала бити обігрівачем.

Після восьми таких ударів гостя добила господиню ще двома ударами металевим предметом.

Наступного ранку жінка навідалась до будинку, щоб пересвідчитися, що матір із донькою таки загинули, а також сховати сліди та знаряддя злочину.

Уже мертвій дитині жінка ще кілька разів проштрикнула ножем шию, а потім, коли її на подвір’ї загиблих помітила сусідка, вирішила позбутись ще й цієї жінки.

Імовірного свідка злочину засуджена забила цеглиною по голові.

Затримали зловмисницю того ж дня.

Під час судових слухань жінка свою провину не визнавала, але після беззаперечних доказів особливо тяжкого злочину, які надали прокурори, її таки запроторили в тюрму.