Вересень, 16 в 15:05

Сьогодні, 16 вересня, на аеродромі в окупованому Мелітополі знову пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, на летовищі знаходиться база російських окупантів: Маємо надію, що рашисти пішли у мінус, як і їхня техніка.

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Мер міста опублікував відео, на якому видно стовп диму, що здіймається вдалечині.

Наразі офіційна інформація про вибух та втрати ворога очікується від Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що 13 вересня у Мелітополі пролунала серія потужних вибухів в районі аеродрому, де російські окупанти облаштували одну з військових баз.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров