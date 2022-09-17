Вересень, 17 в 9:22

Російські окупаційні війська усю ніч накривали Нікопольський район на Дніпропетровщині Градами та важкою артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під вогонь росіян потрапили три громади району – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Росіяни атакували шість разів. Окупанти випустили по мирних містах і селах понад 90 смертоносних снарядів.

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За попередньою інформацією, люди не постраждали. Але внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.

В одному із сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнувань уточнюються.

Уночі 17 вересня російські війська також завдали удару по Запорізький області. Під обстріл потрапили багатоповерхівки в Степногірську. В Оріхові одна людина дістала поранення.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Валентин Резніченко