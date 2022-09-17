У Миколаєві зникла вода: що сталося та коли відновлять постачання

Вересень, 17 в 12:29

У Миколаєві сталася аварія на водопровідній мережі, внаслідок чого на території міста тимчасово відсутнє водопостачання.

Про це повідомив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, орієнтовно до 20:00 в місті не буде води.

Сєнкевич зазначив, що бригада Миколаївводоканалу вже проводить ремонт і робить все можливе, щоб якомога швидше подати воду до житлових будинків.

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За словами мера, у Миколаєві планують запустити вуличне освітлення у жовтні до 22:00. Проте це питання спершу потрібно узгодити з українськими військовими, перевірити та підготувати до цього міські мережі, зазначив Сєнкевич.