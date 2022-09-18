Вересень, 18 в 11:35

На Харківщині у селі Стрілече українські медики потрапили під ворожий російський обстріл. Вони намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули четверо медичних працівників, двоє пацієнтів поранені.

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– Медичні працівники, навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – понад 600, – додав Синегубов.

До слова, вночі на Дніпропетровщині російська армія тричі завдала ударів по Нікопольському району з Градів та важкої артилерії. Сам Нікополь окупанти обстріляли двічі.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків – 26 та 82 років.

Більше про те, що відбувається зараз на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.