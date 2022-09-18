Вересень, 18 в 13:03

У тимчасово окупованій росіянами Оленівці на Донеччині, ймовірно, знову обстріляли колонію, де утримуються українські військовополонені.

Про це повідомили російські ЗМІ. Вони традиційно звинуватили в обстрілах Збройні сили України.

У повідомленні йдеться також, що нібито загинув один український військовополонений, ще четверо отримали поранення.

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Водночас офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ щодо цього наразі немає.

Ймовірно, це може бути чергова провокація окупантів. Адже схожа ситуація вже була наприкінці липня коли РФ жорстоко вбила десятки українських військовополонених в Оленівці, звинувативши Україну в завданні удару по колонії.

Нагадаємо, що у ніч на 29 липня війська РФ вбили 53 українських військовополонених, ще від 75 до 130 дістали поранення. Україна так і не отримала від РФ офіційні списки загиблих та поранених воїнів.

За попередньою інформацією від міжнародних експертів, під час теракту окупанти застосували термобаричну зброю.

Місія ООН має найближчими днями прибути до окупованого міста Оленівка. Мета візиту – з’ясувати обставини вбивства 53 українських військовополонених.

Фото: Головне управління розвідки