Вересень, 18 в 14:51

У тимчасово захопленому росіянами Херсоні чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

О 14:29 у Херсонській області оголосили повітряну тривогу. За інформацією місцевих, було чутно вісім вибухів.

За попередніми даними, вони пролунали в районі кіноконцертного залу Ювілейний.

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Також місцеві пабліки пишуть, що приліт був по військовій частині на вулиці Пестеля, що неподалік Ювілейного.

Нагадаємо, ввечері 17 вересня російські ЗМІ повідомляли, що у Херсоні чутно постріли з автоматів і важкої зброї. Однак радник голови Офісу президента Олексій Арестович припустив, що це місцеві розбірки.

Водночас керівниця Об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк пояснила, що російські окупанти намагаються влаштувати різні диверсії, щоб звинуватити у провокаціях Збройні сили України і дискредитувати наших військових.

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Фото: Чорнобаївка новини