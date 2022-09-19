Бив ремнем та гумовими капцями: на Донеччині горе-батько “виховував” 4-річного сина до крововиливів

Вересень, 19 в 20:27

Мешканець Дружківки Донецької області побив свого 4-річного сина. Чоловік, перебуваючи в будинку колишньої дружини, звинуватив їхню спільну дитину у тому, що хлопчик під час відвідування бабусі погано поводився, бешкетував та не звертав уваги на її зауваження.

Під час “виховного процесу” батько декілька разів вдарив дитину по сідницях шкіряним ременем та гумовими капцями, а після того, як той через деякий час не послухався його, знову побив капцями. Усього дитина отримала близько 20 таких ударів.

Випадок стався 26 серпня 2022 року.

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Окрім крововиливів та синців в області сідниць і стегон, медики зафіксували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку та сліди інших тілесних ушкоджень, які дитина отримала раніше.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у нанесенні побоїв з метою покарати дитину, а також з метою його залякування, тобто у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України). Призначено низку судових експертиз та проводяться невідкладні слідчі дії, з’ясовуються всі обставини. Досудове розслідування триває.

За жорстоке поводження з дитиною горе-батькові загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Донецька обласна прокуратура