На Чернігівщині викрили зрадницю, яка здавала росіянам координати ЗСУ
На Чернігівщині затримали 32-річну мешканку одного з прикордонних селищ. Вона передавала окупантам дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
За даними слідства, мешканка регіону після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв’язки із російськими окупантами. Вона продовжила співпрацю з ворогом навіть після звільнення території.
Колаборантка займалася збором даних про розташування сил оборони, місць зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів та рух військових колон.
– Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів, – зазначили в СБУ.
Під час проведення обшуків у фігурантки вилучили засоби комунікації з листуванням з представником спеціальних служб Росії.
Наразі зрадниці повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.