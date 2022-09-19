На Чернігівщині затримали 32-річну мешканку одного з прикордонних селищ. Вона передавала окупантам дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, мешканка регіону після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв’язки із російськими окупантами. Вона продовжила співпрацю з ворогом навіть після звільнення території.

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