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Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині викрили зрадницю, яка здавала росіянам координати ЗСУ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
На Чернігівщині викрили зрадницю, яка здавала росіянам координати ЗСУ
Фото: СБУ

На Чернігівщині затримали 32-річну мешканку одного з прикордонних селищ. Вона передавала окупантам дані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, мешканка регіону після початку повномасштабного вторгнення налагодила зв’язки із російськими окупантами. Вона продовжила співпрацю з ворогом навіть після звільнення території.

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Колаборантка займалася збором даних про розташування сил оборони, місць зберігання озброєння та військової техніки, розміщення блокпостів та рух військових колон.

– Зібрані відомості зловмисниця за грошову винагороду передавала окупантам за допомогою одного з месенджерів, – зазначили в СБУ.

Під час проведення обшуків у фігурантки вилучили засоби комунікації з листуванням з представником спеціальних служб Росії.

Наразі зрадниці повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ
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