Вересень, 19 в 7:27

Зранку 19 вересня російські загарбники здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Зранку ворог здійснив ще один ракетний удар. За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється, – зазначив він.

Старух додав, що окупанти також здійснили обстріл неподалік обласного центру. Поцілили в одне з сіл Запорізького району.

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Наразі відомо про одну постраждалу особу. Всюди вже працюють відповідні профільні служби.

Голова ОВА показав фото наслідків прильоту, що недалеко від обласного центру. Водночас фото із місць обстрілів самого Запоріжжя поки що не викладають.

Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли об’єкти інфраструктури у Запоріжжі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олександр Старух