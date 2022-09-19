Вересень, 19 в 12:04

У ніч на 19 вересня російські війська здійснили чергові ракетні удари по території Миколаївської області, зруйнувавши цивільну інфраструктуру.

Як поінформував голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, внаслідок ворожих обстрілів постраждав обласний центр – Миколаїв та кілька районів.

Зокрема, Миколаїв зазнав обстрілів після опівночі. Один із російських снарядів влучив у двір приватного будинку, повністю зруйновано господарську будівлю. Постраждали й декілька інших житлових будинків, у яких вибиті вікна та двері, пошкоджено покрівлю. За попередніми даними, постраждалих серед мирних мешканців немає.

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Пожежі, пошкоджені будинки та лікарня: РФ вночі вдарила ракетами по Миколаївщині / 11 фотографий

На одній із ділянок у Миколаєві пошкоджено до 300 м контактного дроту трамвайної мережі, яку вже лагодять фахівці.

О 04:10 війська РФ обстріляли центр міста Нова Одеса (Миколаївський район). Там пошкоджено приватні будинки, аптеку, магазин, торгові кіоски. Виникла пожежа в гаражі на території приватного домоволодіння. Постраждалих, на щастя, немає.

По Березнегуватській громаді (Баштанський район), яка розташована біля лінії фронту, ворог вдарив трьома реактивними снарядами з системи залпового вогню Смерч. Пошкоджено лікарню, а також сонячну електростанцію. Крім того, ворожих обстрілів зазнали кілька сіл і станція Березнегувате.

Вдень 18 вересня окупанти обстріляли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань там немає.

У Вознесенському районі о 00:20 війська РФ здійснили ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської АЕС. Внаслідок удару пролунав потужний вибух всього за 300 м від реакторів. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Діаметр вирви від вибуху ракети становить 4 м, а глибина – 2 м.

Пожежі, пошкоджені будинки та лікарня: РФ вночі вдарила ракетами по Миколаївщині / 4 фотографии

Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, а також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки АЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу немає.

За даними ДСНС України, вогнеборці ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок нічного ракетного удару.

Пожежі, пошкоджені будинки та лікарня: РФ вночі вдарила ракетами по Миколаївщині / 8 фотографий

Зокрема, вночі після обстрілу виникла пожежа в складській будівлі в Заводському районі Миколаєва на площі 50 кв. м. Рятувальники її ліквідували.

Ще одна пожежа виникла після влучання боєприпасів та їх уламків у м. Нова Одеса. Там горів гараж у приватному домоволодінні. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 20 кв. м.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кім

Автор фото: Даніїл Сліж

Фото: Володимир Зеленський, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки