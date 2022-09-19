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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі під час тривоги пролунали вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 19 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Інформація про вибухи наразі потребує офіційного підтвердження від міської адміністрації.

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На цей час тривога лунає в Миколаївській Херсонській Кіровоградські Дніпропетровській Запорізькій Донецькій Харківській та Луганській областях.

Оновлено о 17:40

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Криворізькому районі зафіксували “прихід” із ворожої реактивної системи залпового вогню Смерч.

Вілкул зауважив, що обійшлося без людських втрат.

14 вересня армія РФ обстріляла ракетами Кривий Ріг – окупанти завдали удару по гідравлічних спорудах міста, внаслідок чого розпочався значний виток води.

16 вересня окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Кривого Рогу – є серйозні руйнування гідротехнічних споруд.

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Окупанти обстріляли Кривий Ріг - є влучання

Джерело: Олександр Вілкул

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