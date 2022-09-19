У Кривому Розі під час тривоги пролунали вибухи
Сьогодні, 19 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Інформація про вибухи наразі потребує офіційного підтвердження від міської адміністрації.
На цей час тривога лунає в Миколаївській Херсонській Кіровоградські Дніпропетровській Запорізькій Донецькій Харківській та Луганській областях.
Оновлено о 17:40
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Криворізькому районі зафіксували “прихід” із ворожої реактивної системи залпового вогню Смерч.
Вілкул зауважив, що обійшлося без людських втрат.
14 вересня армія РФ обстріляла ракетами Кривий Ріг – окупанти завдали удару по гідравлічних спорудах міста, внаслідок чого розпочався значний виток води.
16 вересня окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Кривого Рогу – є серйозні руйнування гідротехнічних споруд.
Джерело: Олександр Вілкул