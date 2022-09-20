У Запоріжжі під час повітряної тривоги чутно вибухи
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Сьогодні, 20 вересня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги було чути потужні звуки вибухів.
Про це повідомив голова Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
За його словами, у самому Запоріжжі ворожих прильотів не зафіксовано. А ті вибухи, які чули містяни – це відлуння з області.
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– Ворожої атаки зазнали чотири населених пункти Запорізького району. За попередньою інформацією, обстріли велися з реактивних систем С-300, – розповів Анатолій Куртєв.
Зранку 19 вересня російські окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю. Одна ракета влучила в обласний центр, біля річки Дніпро.