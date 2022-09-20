Вересень, 20 в 20:28

Сьогодні, 20 вересня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги було чути потужні звуки вибухів.

Про це повідомив голова Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, у самому Запоріжжі ворожих прильотів не зафіксовано. А ті вибухи, які чули містяни – це відлуння з області.

Зараз дивляться

– Ворожої атаки зазнали чотири населених пункти Запорізького району. За попередньою інформацією, обстріли велися з реактивних систем С-300, – розповів Анатолій Куртєв.

Зранку 19 вересня російські окупанти ракетами вдарили по Запоріжжю. Одна ракета влучила в обласний центр, біля річки Дніпро.