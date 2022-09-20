Вересень, 20 в 20:44

Збройні сили України завдали удару по ГЕС у Новій Каховці, щоб не дати окупантам відремонтувати проїзд по шлюзу.

Про це повідомляють у соцмережах.

Наразі ця інформація потребує офіційного підтвердження, проте відомо, що загарбники усіма силами намагаються полагодити проїзд у зоні шлюзу.

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Близько 19:00 техніка окупантів була спрямована на транспортування через ГЕС. Згодом ЗСУ завдали удару по ГЕС.

Раніше в Оперативному командуванні Південь повідомили, що окупанти не змогли облаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького. ЗСУ знищили переправу.