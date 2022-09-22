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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом четверо людей підірвалися на боєприпасах, які залишили окупанти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Під Харковом четверо людей підірвалися на боєприпасах, які залишили окупанти
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області фіксують наслідки чергових злочинів російської армії на звільненій території України. Зокрема, у деокупованому селі Макарове четверо жителів підірвалися на боєприпасах, які залишили загарбники під час втечі.

За даними Харківської обласної прокуратури, у середині вересня троє чоловіків віком 59, 65 та 67 років загинули на місці підриву, а 60-річна жінка померла у лікарні через декілька днів від травм.

За попередньою версією слідства, четверо людей пересувалися на території села на мотоблоці, коли підірвалися на розтяжці, встановленій російськими військовими. Фахівці провели ексгумацію трьох тіл загиблих, які направили на судово-медичні експертизи.

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