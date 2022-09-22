Вересень, 22 в 16:04

В Одесі 36-річний чоловік до смерті побив свою співмешканку за те, що та пізно повернулася додому.

П’яний чоловік влаштував жінці сцену ревнощів, коли та пізно прийшла додому. Він нещадно побив її пляшкою та виставив за двері. Від отриманих травм 31-річна потерпіла померла прямо у ліфті.

Чоловік сам повідомив у поліцію, коли виявив тіло співмешканки. Поліцейські вилучили розбиту пляшку, якою фігурант бив потерпілу.

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Побив пляшкою та виставив за двері: в Одесі чоловік через ревнощі вбив свою співмешканку / 3 фотографии

До речі, домашнє насильство нещодавно сталося і на Донеччині. Там чоловік, перебуваючи в будинку колишньої дружини, побив сина ремнем та капцями. Усього дитина отримала близько 20 таких ударів.