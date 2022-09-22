Вересень, 22 в 14:12

У Києві затримали блогера, який знімав для російських ЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ. Ймовірно, йдеться про засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

– Зловмисник займався дискредитацією військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Для цього він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону, – зазначили в СБУ.

За інформацією правоохоронців, під час зйомок він ображав українських захисників, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів. Відео підозрюваний публікував на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі.

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В СБУ додали, що цей контент широко використовували російські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових “новин” щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Зокрема, спецслужби Росії використовували його відео для поширення дезінформації про патріотичні настрої жителів Київської області.

У Києві відомий блогер знімав стріми з дискредитацією ЗСУ / 4 фотографии

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав у них гроші за публікації на підтримку Сил оборони.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) КК України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.