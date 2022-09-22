Вересень, 22 в 9:57

Окупанти вдарили ракетами по залізничному вокзалу на Харківщині. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Окупанти знищили вагони-рефрижератори з тілами російських загарбників.

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Знищили вагони з тілами своїх: росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині / 4 фотографии

До слова, за інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 55 510 своїх військових. За минулу добу українські військові ліквідували ще 400 російських загарбників.

Ще у травні начальник Управління цивільно-військового співробітництва Володимир Лямзін повідомляв, що Україна готова віддати тіла окупантів, які загинули на нашій землі, Російській Федерації.

Але тоді країна-агресор не поспішала забирати своїх солдат.

На додачу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, під час якої до лав окупаційної російської армії планують призвати 300 тис. резервістів.

Фото: Стратком ЗСУ