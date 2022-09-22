Знищили вагони з тілами своїх: росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині
Окупанти вдарили ракетами по залізничному вокзалу на Харківщині. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Окупанти знищили вагони-рефрижератори з тілами російських загарбників.
До слова, за інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 55 510 своїх військових. За минулу добу українські військові ліквідували ще 400 російських загарбників.
Ще у травні начальник Управління цивільно-військового співробітництва Володимир Лямзін повідомляв, що Україна готова віддати тіла окупантів, які загинули на нашій землі, Російській Федерації.
Але тоді країна-агресор не поспішала забирати своїх солдат.
На додачу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, під час якої до лав окупаційної російської армії планують призвати 300 тис. резервістів.
Фото: Стратком ЗСУ