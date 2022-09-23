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Факти / Надзвичайні події

Показали місцеві жителі: на Харківщині знайшли ще одну братську могилу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ізюм, братська могила
Фото: Факти ICTV

У Харківській області виявили нову братську могилу, в якій російські окупанти захоронювали загиблих людей.

– Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій, – повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, приблизна така ж ситуація спостерігається в інших деокупованих містах Харківщини, а у Козачій Лопані в райвідділі знайшли російську катівню.

За словами місцевих, деяких жителів загарбники вивезли з собою під час відступу, щоб не залишати слідів злочинів армії РФ.

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Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Клименко зазначив, що у Вовчанську немає електрики, газу, води, а також зв’язку. А райвідділ понівечений, спаплюжений символікою російських загарбників та засмічений різними речами, які накрали окупанти в місцевих жителів.

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