Вересень, 23 в 8:23

Зранку 23 вересня російські окупанти обстріляли з Градів та важкої артилерії Нікополь і Марганець на Дніпропетровщині.

Вони випустили по мирних містах майже 30 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, у Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

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Також у місті внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Але полум’я уже загасили. Загалом внаслідок обстрілу Марганцю вісім будинків пошкоджені, ще один – зруйнований.

Росіяни обстріляли Марганець і Нікополь – є загиблі та постраждалі / 3 фотографии

Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

Після обстрілу Нікополя, за попередньою інформацією, пошкоджено 10 будинків. На місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань уточнюються.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Валентин Резніченко