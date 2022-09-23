Росіяни вдарили по Запоріжжю: ушкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі
Російські окупанти вночі 23 вересня ракетами обстріляли обласний центр і міста в Запорізькому районі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
– В Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо. Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено, – зазначив він.
За словами Старуха, руйнувань зазнав ще один об’єкт у Запоріжжі. Також одна з ракет поцілила в будову поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає.
Зараз на місці подій працюють відповідні служби.
Нагадаємо, що інформація про влучання в об’єкти інфраструктури Запоріжжя з’явилася приблизно о 00:17.
22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев’ять ракет С-300, є руйнування, з-під завалів дістали шістьох людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Кирило Тимошенко