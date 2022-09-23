Вересень, 23 в 10:11

Російські окупанти вночі 23 вересня ракетами обстріляли обласний центр і міста в Запорізькому районі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

– В Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо. Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено, – зазначив він.

За словами Старуха, руйнувань зазнав ще один об’єкт у Запоріжжі. Також одна з ракет поцілила в будову поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих немає.

Зараз дивляться

Зараз на місці подій працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що інформація про влучання в об’єкти інфраструктури Запоріжжя з’явилася приблизно о 00:17.

22 вересня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев’ять ракет С-300, є руйнування, з-під завалів дістали шістьох людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Кирило Тимошенко