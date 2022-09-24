Вересень, 23 в 21:43

В Одесі знову прогриміли потужні вибухи, проте повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

Ймовірно, це могла бути повторна атака російських окупантів дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Вдень 23 вересня росіяни атакували Одесу безпілотниками-камікадзе з моря, внаслідок чого зруйновано адміністративну будівлю та загинула одна людина.

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Зенітникам вдалося загалом збити щонайменше шість безпілотників у небі на території Україні.

Станом на 23 вересня 21:43, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях.