В Одесі знову прогриміли вибухи без оголошення повітряної тривоги
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Фото: Генштаб ЗСУ
В Одесі знову прогриміли потужні вибухи, проте повітряну тривогу в місті та області не оголошували.
Ймовірно, це могла бути повторна атака російських окупантів дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Вдень 23 вересня росіяни атакували Одесу безпілотниками-камікадзе з моря, внаслідок чого зруйновано адміністративну будівлю та загинула одна людина.
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Зенітникам вдалося загалом збити щонайменше шість безпілотників у небі на території Україні.
Станом на 23 вересня 21:43, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях.