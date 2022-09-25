В Алчевську на Луганщині стався вибух на ворожому складі
У тимчасово окупованому росіянами Алчевську на Луганщині стався вибух.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Бавовна в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить, – зазначив він.
Гайдай також розповів, що у Щасті підпалили виборчу дільницю. У Старобільську голосують у кущах біля магазинів.
– Знайти кущі легко, адже рукописна табличка “голосовать тут” і людина з автоматом – про це інформують, – каже очільник ОВА.
За його словами, у Сватівському районі також зафіксували бавовну, а в Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.
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Фото: Сергій Гайдай