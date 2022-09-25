Вересень, 25 в 14:08

У тимчасово окупованому росіянами Алчевську на Луганщині стався вибух.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Бавовна в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить, – зазначив він.

Гайдай також розповів, що у Щасті підпалили виборчу дільницю. У Старобільську голосують у кущах біля магазинів.

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– Знайти кущі легко, адже рукописна табличка “голосовать тут” і людина з автоматом – про це інформують, – каже очільник ОВА.

За його словами, у Сватівському районі також зафіксували бавовну, а в Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай