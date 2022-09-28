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Факти / Надзвичайні події

Шість годин розстрілювали авто з цивільними в Гостомелі: встановлені особи 5 окупантів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шість годин розстрілювали авто з цивільними в Гостомелі: встановлені особи 5 окупантів
Фото: Прокуратура Києва

П’ятьом військовослужбовцям РФ повідомили про підозру в розстрілі цивільних автомобілів із мирними мешканцями у Гостомелі у лютому 2022 року.

СБУ повідомила, що було ідентифіковано п’ятьох російських омонівців, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у Гостомелі Київської області.

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Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

25 лютого 2022 року військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в Гостомелі.

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Російські окупанти упродовж понад шести годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями, які намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

За даними правоохоронців, у ході слідства встановлені 11 потерпілих і 41 свідок злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

Наразі тривають заходи зі встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних у Гостомелі.

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Джерела: Прокуратура Києва, СБУ
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