Влітку зникли безвісти: у звільненому Високопіллі у канаві виявили тіла двох чоловіків

Вересень, 28 в 16:40

У звільненому Високопіллі на Херсонщині у канаві виявили тіла двох мертвих чоловіків зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, вони загинули внаслідок вогнепальних поранень.

За інформацією поліції Херсонської області, встановлено особи загиблих – це двоє жителів Одеської області, які з липня вважаються зниклими безвісти.

У поліції зазначили, що також з тимчасово окупованих територій продовжують надходити повідомлення, що колаборанти та окупанти примушують місцеве населення брати участь у псевдореферендумі.

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Зокрема, у Херсонському та Скадовському районах за місцем проживання пенсіонерів приходили озброєні представники російської армії та погрозами примушували їх голосувати.

А в Херсоні викрито колаборантку, яка співпрацює з окупаційною владою та добровільно обійняла посаду у відділі кадрів Херсонського НДЕКЦ, який нині перебуває під контролем російських військових.