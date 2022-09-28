Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Влітку зникли безвісти: у звільненому Високопіллі у канаві виявили тіла двох чоловіків

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Влітку зникли безвісти: у звільненому Високопіллі у канаві виявили тіла двох чоловіків
Фото: Нацполіція

У звільненому Високопіллі на Херсонщині у канаві виявили тіла двох мертвих чоловіків зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, вони загинули внаслідок вогнепальних поранень.

За інформацією поліції Херсонської області, встановлено особи загиблих – це двоє жителів Одеської області, які з липня вважаються зниклими безвісти.

У поліції зазначили, що також з тимчасово окупованих територій продовжують надходити повідомлення, що колаборанти та окупанти примушують місцеве населення брати участь у псевдореферендумі.

Зараз дивляться

Зокрема, у Херсонському та Скадовському районах за місцем проживання пенсіонерів приходили озброєні представники російської армії та погрозами примушували їх голосувати.

А в Херсоні викрито колаборантку, яка співпрацює з окупаційною владою та добровільно обійняла посаду у відділі кадрів Херсонського НДЕКЦ, який нині перебуває під контролем російських військових.

Читайте
Українські захисники "затрофеїли" дві БМД-2 у Високопіллі

Джерело: Нацполіція
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка