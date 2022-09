На Флориду обрушився ураган Ієн: мільйони людей без світла, затоплені міста

На американський штат Флорида обрушився один із найнебезпечніших штормів за останні роки. Через негоду понад 2 млн людей залишилися без світла.

Наслідками урагану Ієн вже став знесений дах лікарні, затоплені автомобілі та вирвані із землі з корінням дерева. За повідомленням метеостанції поблизу острова Санібел, штат Флорида, стійка швидкість вітру сягає 31,7 м/год з поривами вітру 43,8 м/год.

Справжні масштаби збитків залишаються незрозумілими, оскільки мережі електроживлення та зв’язку відключені, а працівники екстрених служб не можуть працювати через потужний шторм.

Житлові райони у Форт-Маєрс-Біч та кількох інших прибережних містах майже повністю затоплені, будівлі пошкоджені, дерева та лінії електропередач повалені.

Комунальна компанія Florida Power and Light попередила жителів, що слід готуватися, що впродовж кількох днів світла не буде.

Looks like the boats are out for an afternoon stroll in the city as Hurricane Ian is causing massive destruction in Fort Myers, Florida. #HurricanIan #IanHurricane #Hurricane pic.twitter.com/9ZZI1WRYG4

Наразі Ієн перейшов з четвертої категорії в першу. Проте жителів Флориди попередили, що попереду найнебезпечніші 24 години.

The Guardian повідомила, що біля узбережжя Флориди тривають пошуки понад 20 осіб після того, як затонув човен з мігрантами з Куби. Декількох пасажирів вдалося врятувати.

The town of Fort Myers Beach was almost submerged by floodwaters, and some homes could be seen floating downstream, along with cars after Hurricane Ian made its way through Florida

https://t.co/Mz5QbV3i5k pic.twitter.com/9TvG3vuvVK

— Sky News (@SkyNews) September 29, 2022