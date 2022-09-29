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Факти / Надзвичайні події

На Флориду обрушився ураган Ієн: мільйони людей без світла, затоплені міста

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ураган Ієн у Флориді
Фото: Getty Images

На американський штат Флорида обрушився один із найнебезпечніших штормів за останні роки. Через негоду понад 2 млн людей залишилися без світла.

Наслідками урагану Ієн вже став знесений дах лікарні, затоплені автомобілі та вирвані із землі з корінням дерева. За повідомленням метеостанції поблизу острова Санібел, штат Флорида, стійка швидкість вітру сягає 31,7 м/год з поривами вітру 43,8 м/год.

Справжні масштаби збитків залишаються незрозумілими, оскільки мережі електроживлення та зв’язку відключені, а працівники екстрених служб не можуть працювати через потужний шторм.

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Житлові райони у Форт-Маєрс-Біч та кількох інших прибережних містах майже повністю затоплені, будівлі пошкоджені, дерева та лінії електропередач повалені.

Комунальна компанія Florida Power and Light попередила жителів, що слід готуватися, що впродовж кількох днів світла не буде.

Наразі Ієн перейшов з четвертої категорії в першу. Проте жителів Флориди попередили, що попереду найнебезпечніші 24 години.

The Guardian повідомила, що біля узбережжя Флориди тривають пошуки понад 20 осіб після того, як затонув човен з мігрантами з Куби. Декількох пасажирів вдалося врятувати.

Телеканал Fox News зазначив, що ураган Ієн можна порівняти з найсильнішим штормом, що коли-небудь вирував на західному узбережжі Флориди. Швидкість поривів вітру аналогічна тій, яка була зафіксована під час урагану Чарлі в 2004 році.

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Джерела: BBC, The Guardian
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