Російські окупанти обстріляли Дніпро двома ракетами – що відомо
У Дніпрі 29 вересня пролунали вибухи.
Оновлено о 0:15 30 вересня: очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Дніпра загинула одна людина, ще двоє поранені.
– Одну людину вбили, щонайменше двох поранили… Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів, – написав він.
Резніченко додав, що на місці працюють рятувальники та поліція, а масштаби руйнувань з’ясовуються.
Оновлено о 23:35. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі зафіксували два ворожі прильоти, постраждали цивільні об’єкти.
На місці працюють екстрені служби.
Інформацію про вибухи у Дніпрі підтвердив міський голова Борис Філатов.
– Не виходимо з укриттів. Нічого не постимо. Чекаємо на офіційні роз’яснення від військової адміністрації, – зазначив він.
Місцеві Telegram-канали зазначали, що в одному з районів міста після вибуху сильна пожежа.
Зазначимо, що зараз в області оголосили повітряну тривогу. Також вона лунає у значній частині України.
Громадяни повинні негайно пройти до укриття, щойно починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати, допоки не з’явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти близько першої години ночі 29 вересня вдарили ракетами по Дніпру. Одна з них влучила на територію соціального ринку, інша – у приватний сектор.
Внаслідок обстрілів загинуло дві дитини та двоє дорослих. Поранення дістали 18 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.
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