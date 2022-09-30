Вересень, 29 в 22:38

У Дніпрі 29 вересня пролунали вибухи.

Оновлено о 0:15 30 вересня: очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілу Дніпра загинула одна людина, ще двоє поранені.

– Одну людину вбили, щонайменше двох поранили… Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів, – написав він.

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Резніченко додав, що на місці працюють рятувальники та поліція, а масштаби руйнувань з’ясовуються.

Оновлено о 23:35. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі зафіксували два ворожі прильоти, постраждали цивільні об’єкти.

На місці працюють екстрені служби.

Інформацію про вибухи у Дніпрі підтвердив міський голова Борис Філатов.

– Не виходимо з укриттів. Нічого не постимо. Чекаємо на офіційні роз’яснення від військової адміністрації, – зазначив він.

Місцеві Telegram-канали зазначали, що в одному з районів міста після вибуху сильна пожежа.

Зазначимо, що зараз в області оголосили повітряну тривогу. Також вона лунає у значній частині України.

Громадяни повинні негайно пройти до укриття, щойно починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати, допоки не з’явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти близько першої години ночі 29 вересня вдарили ракетами по Дніпру. Одна з них влучила на територію соціального ринку, інша – у приватний сектор.

Внаслідок обстрілів загинуло дві дитини та двоє дорослих. Поранення дістали 18 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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