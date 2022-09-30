Вересень, 30 в 12:02

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на ракетні обстріли Миколаєва, Дніпра та Запоріжжя.

За його словами, обстрілювати мирне населення може лише закінчений терорист, яким і є Росія. Лише по Запоріжжю та околицях окупанти випустили 16 ракет за один ранок.

– Держава-терорист б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі, – рішуче заявив глава держави.

На його думку, саме такими підступними обстрілами Росія намагається помститися за українську незламність і свої невдачі на фронті.

Зараз дивляться

– Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців! – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні близько 07:30 російські загарбники вдарили по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя. Люди хотіли виїхати на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів та відвезти допомогу.

За останніми даними, відомо про загибель 25 людей, ще майже 50 отримали поранення.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський