У Херсоні російські військові викрали трьох місцевих волонтерів

Жовтень, 01 в 15:25

Працівники поліції відкрили за минулу добу 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

— Захоплення установ, викрадення та катування людей, мародерство – ось чим займаються військовослужбовці рф на тимчасово окупованих територіях, – йдеться у повідомленні.

Вночі ворог обстріляв п’ять населених пунктів. Під ворожим артилерійським вогнем опинилися Високопілля, Миролюбівка, Зарічне, Осокорівка та Нововознесеньське. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і дороги. Наразі поліція збирає речові докази та проводить огляд місць обстрілів.

У Чаплинці місцева жителька перейшла на бік ворога та зайняла посаду “директора” школи. Колаборантка закликає викладачів школи до співпраці з окупаційною владою та впроваджує освітні програми РФ. Перейшов на бік ворога й житель Херсона. Він агітує місцеве населення підтримувати окупантів.

Зараз дивляться

В Херсоні російські військові викрали трьох місцевих волонтерів, які упродовж всього часу окупації допомагали містянам. В Олешках озброєні військовослужбовці РФ погрозами забрали в охоронця ДЮСШ ключі від приміщень школи та користуються майном, яке там знаходиться.

Також з тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства рашистами, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.

За усіма фактами правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.