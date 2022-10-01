Жовтень, 01 в 13:55

Жителі Київської області 1 жовтня можуть чути звуки вибухів. Все через те, що у Вишгородському районі проводяться навчання для саперів.

Вони відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв’язку з цим у деяких громадах Київської області області можливі звуки вибухів.

Місцевих жителів просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Нагадаємо, у зоні бойових дій завжди залишається велика кількість нерозірваних снарядів, прихованих мін і розтяжок, від яких помирає або калічиться багато цивільних у наступні роки або навіть десятиріччя після війни.

Саме тому категорично заборонено заходити на покинуті ворогом бойові позиції, адже вони точно будуть заміновані. Також не можна ходити там, де можуть бути міни. Це узбіччя, лісосмуги, нерозорані поля.

Більше порад, як не підірватися на мінах – читайте у нашому матеріалі.