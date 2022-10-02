Швидка, що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні, водій загинув

Жовтень, 02 в 14:28

Вже третій випадок підриву автомобілів на ворожих мінах за сьогодні зафіксовано у районі Балаклії Харківської області, куди на виклик їхала швидка допомога.

Внаслідок вибуху загинув водій, а молодий фельдшер отримав контузію та опіки, сама машина повністю згоріла, повідомила радниця голови Харківської облради та волонтер Наталія Попова.

– Кононенко Олександр Вікторович, водій швидкої із бригади 1501, сьогодні загинув. Їхня швидка їхала на виклик до пацієнта у місті Балаклія, і вони наїхали на міну. Молодий фельдшер Розлада Віталій Юрійович отримав контузію та опіки. Водій загинув на місці. Швидка згоріла, – уточнила вона.

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Трагічні випадки з підривом автомобілів 2 жовтня зафіксовано також у Сумській та Чернігівській областях.