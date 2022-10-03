Вистрілив та забрав $350 тис.: у Дніпрі група чоловік вчинила розбійний напад

Жовтень, 03 в 17:02

У Дніпрі троє жителів Харківської області організували розбійний напад та забрали у потерпілого сумку з грошима у сумі $350 тис.

Це сталося 20 вересня близько опівдня по вулиці Героїв Крут у Соборному районі міста. Один з нападників у формі працівника служби доставки вистрелив у бік потерпілого та заволодів грошима. З місця нападу злодії втекли на автомобілі, який потім залишили на одній із вулиць міста. Того ж дня поліцейські виявили покинутий транспортний засіб.

Поліцейскі встановили маршрут нападників та затримали їх. Ними виявилися чоловіки віком 26, 27 і 33 роки, які після скоєння злочину виїхали з міста та стали переховуватись у Київській, Закарпатській та Харківській областях. Поліцейські провели обшуки за місцями їх проживання та у тимчасових помешканнях.

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– В результаті обшуку була вилучена частина викрадених грошей, зброя, корпуси гранат РГД, Ф-1, запали УЗРГМ, патрони, чорнові записи, а також інші речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до нападу. Також були виявлені номерні знаки автомобіля, на якому чоловіки поїхали з місця злочину, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зараз проводиться досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.