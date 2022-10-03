Душив кабелем і жорстоко знущався: на Київщині вітчим намагався вбити дитину

Жовтень, 03 в 15:55

На Київщині в Білоцерківському районі затримали чоловіка, який намагався вбити 12-річну дитину.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, вітчим душив кабелем і жорстоко знущався з дитини. Лікарі виявили у хлопчика струс мозку, забій носа та тілесні ушкодження шиї внаслідок асфіксії.

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За замах на умисне вбивство чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

До слова, днями поліція затримала киянина, який знущався з дружини. Чоловік побив її металевою лопаткою для взуття, а потім зробив зашморг на стелі та, погрожуючи ножем, вимагав накласти на себе руки.

Тоді життя жінці врятували випадкові перехожі, які почули крики та викликали поліцію.

Фото: Андрій Нєбитов