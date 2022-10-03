У Чернівцях підозрюваний у розбещенні неповнолітніх напав на поліцейських, є загиблі
Фото: УНІАН
У Чернівцях підозрюваний у розбещені неповнолітніх напав на співробітників Національної поліції.
В результаті надзвичайної ситуації одна поліцейська загинула, ще один – отримав поранення.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
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– Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Наразі триває операція із затримання злочинця.