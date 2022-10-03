Жовтень, 03 в 7:46

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Дніпрі було чути звуки вибухів.

Про це повідомляють у соцмережах.

Є інформація, що вибухи було чути в Дніпропетровській області. Наразі повітряна тривога оголошення по всій території України.

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Оновлено о 08:30

Сьогодні зранку, 3 жовтня, окупанти випустили ракети по Дніпровському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, місці прильоту працюють усі екстрені та правоохоронні служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

За словами очільника області, усю ніч ворог обстрілював Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікопольському району окупанта гатили з Градів та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді через російські обстріли спалахнула пожежа у дачному будинку. Вогонь вже загасили.

У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання.

У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Люди не постраждали.

30 вересня повідомлялося, що у Дніпрі ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Також російські Іскандери понівечили кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин та адміністративні будівлі.

Фото: Валентин Резніченко