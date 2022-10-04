Ховався під трупом, щоб не замерзнути: мешканець Ворзеля розповів про “ями смерті” окупантів

Жовтень, 04 в 16:35

У Гостомелі на Київщині російські загарбники катували у холодильних камерах 50 людей.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Мешканець Ворзеля Борис, який зумів вижити після тортур, розповів поліції про влаштовані росіянами “ями смерті” й тортури в промислових холодильних камерах.

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Він розповів, що в одній камері разом із ним було 24 особи, в іншій – 28.

За його словами, російські військові ударами ніг у берцях вибивали йому ребра, і десять ребер у нього неправильно зрослися. У “ямі смерті”, куди його кинули, він ховався під трупом, щоб не замерзнути. Також його кілька разів вели на розстріл.

— Ламали ребра, скручували суглоби, тижнями допитували в аеропорту Гостомеля, а потім везли до Росії, – повідомляють у поліції зі слів місцевих жителів, які пережили окупацію.

За даними поліції, знайдено тіла двох закатованих чоловіків.

Наприкінці вересня п’ятьом військовослужбовцям РФ повідомили про підозру в розстрілі цивільних автомобілів із мирними мешканцями у Гостомелі у лютому 2022 року.

СБУ повідомила, що ідентифікувала п’ятьох російських омонівців, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними мешканцями у Гостомелі.