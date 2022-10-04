На Миколаївщині повідомляють про вибухи після оголошення повітряної тривоги
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На Миколаївщині повідомляють про вибухи 4 жовтня.
Про перший вибух повідомлялося о 14.40, інформація про другий вибух надійшла через 10 хвилин.
Наразі майже на всій території України оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про ймовірний запуск ракет Калібр флотом.
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4 жовтня у Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух. Інформацію про це підтвердила місцева влада.
У момент вибуху додаток Повітряна тривога не спрацював, однак сирени в громаді пролунали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.
Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.