Жовтень, 04 в 14:50

На Миколаївщині повідомляють про вибухи 4 жовтня.

Про перший вибух повідомлялося о 14.40, інформація про другий вибух надійшла через 10 хвилин.

Наразі майже на всій території України оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про ймовірний запуск ракет Калібр флотом.

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4 жовтня у Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух. Інформацію про це підтвердила місцева влада.

У момент вибуху додаток Повітряна тривога не спрацював, однак сирени в громаді пролунали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.