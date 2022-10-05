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Заманив та хотів поневолити: на Дніпропетровщині чоловік намагався розбестити двох дівчаток

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Заманив та хотів поневолити: на Дніпропетровщині чоловік намагався розбестити двох дівчаток
Фото: Depositphotos

3 жовтня в одному із селищ Синельниківського району Дніпропетровської області чоловік заманив та хотів поневолити двох малолітніх дівчат. Це сталося приблизно о 19:50.

Під приводом подивитися цуценят зловмисник запросив до себе в гості дівчат 7 та 4 років. Погрожуючи неповнолітнім побиттям, збоченець почав зв’язувати руки старшій дівчинці. Скориставшись тим, що чоловік відволікся, 4-річна дівчинка втекла додому. Там вона розповіла все батькам, які й знайшли другу дитину у будинку нападника. Після чого на місце злочину визвали поліцію.

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Нападника затримали. Ним виявився 37-річний чоловік, який три місяці тому вийшов із в’язниці. Відомо, що він відбував покарання за аналогічний злочин.

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Невдовзі затриманому буде обрано запобіжний захід.

Джерело: Нацполіція
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