Немає вцілілих будинків і всюди літери Z: як оговтується село Кам’янка після окупації

Жовтень, 06 в 19:37

У звільненому селі Кам’янка Харківської області продовжують фіксувати воєнні злочини російської армії. Зокрема, у населеному пункті немає жодного вцілілого будинку, а інфраструктура знищена.

За даними Харківської обласної прокуратури, повсюди залишена окупантами техніка та намальовані латинські літери Z на стінах. Населений пункт зруйновано повністю – тут розруха та російська техніка, залишена окупантами під час втечі з села.

Село Кам’янка розташоване за 7 км від Ізюма. В окупації населений пункт перебував до початку вересня – його звільнили Збройні сили України разом з усією Ізюмщиною.

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Прокурори разом зі слідчими СБУ провели комплексний огляд села в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці документують злочини російської армії для передачі доказів злочинних дій військових РФ до Міжнародного кримінального суду. Шлях окупантів до Гааги невідворотний, наголосили у Харківській облпрокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура