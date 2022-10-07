Семеро загиблих, ще п’ятеро зникли безвісти: кількість жертв через обстріл Запоріжжя збільшилася

Жовтень, 06 в 22:42

Внаслідок серії ракетних ударів по житлових будинках у Запоріжжі загинуло щонайменше семеро людей, ще п’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти.

– Наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих, – повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, завдяки роботі спеціальних служб, рятувальників та лікарів вдалося зберегти життя 21 людині, якій вже надали необхідну допомогу. Міська влада влаштовує постраждалих жителів у центри тимчасового розміщення.

– Обстріл ракетами С-300 – справжній терористичний акт. Це не випадкове влучання, а серія ракет, націлених на багатоповерхівки. Поблизу з місцем влучання немає військових чи важливих об’єктів, лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки, – наголосив Старух.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що обласний центр став такою ж мішенню для російських загарбників як Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та Комишуваха.