У Києві чоловік викрав дружину товариша через борг: його зупинив військовий ЗСУ

Жовтень, 06 в 21:36

Киянин через борг товариша вирішив викрасти його дружину. Чоловік зв’язав жінці руки та силоміць намагався заштовхати до автомобіля. Військовий, який побачив дії незнайомця, затримав його та викликав поліцію.

За даними ГУ Нацполіції у Києві, подія сталася біля мосту Патона у Печерському районі Києва. Проїжджаючи поряд, захисник ЗСУ помітив жінку із зав’язаними руками, яку штовхав до машини невідомий чоловік.

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Поліцейські з’ясували, що киянин 1967 року народження вирішив викрасти дружину свого товариша, який нібито заборгував йому майже $7 тис. Чоловік зустрів 43-річну жінку біля її будинку в Оболонському районі та заштовхав в авто.

Далі він зв’язав їй руки, заклеїв рот скотчем і поїхав, погрожуючи зброєю. Коли кривдник на кілька хвилин зупинився на узбіччі, то дружина його товариша вийшла з машини, а в цей момент її побачив військовий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Чоловікові повідомили про підозру.

За злочин йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. Досудове розслідування триває.