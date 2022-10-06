У Таїланді експоліцейський скоїв напад на дитячий садочок – загинули щонайменше 23 дитини

Жовтень, 06 в 17:11

Внаслідок стрілянини у дитячому садочку у Таїланді загинули щонайменше 38 людей, серед яких діти.

Інцидент стався на північному сході країни у провінції Нонгбуалампху приблизно за 500 км на північ від столиці країни Бангкока.

Нападником виявився колишній офіцер поліції, 34-річний Панья Камраб, який перед розстрілом у дитячому садочку постав перед судом за звинуваченнями у зберіганні наркотиків.

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Влада Таїланду повідомила, що серед жертв 23 дитини, деяким було два роки.

Озброєний чоловік увірвався до будівлі дитячого садочку після обіду, застреливши кількох співробітників, зокрема виховательку, яка була на восьмому місяці вагітності. Він був озброєний пістолетом, дробовиком і ножем.

— Спочатку люди подумали, що це феєрверк.

Спершу поліція оголосила операцію з розшуку злочинця. Але пізніше заявила, що стрілець наклав на себе руки, застреливши перед цим свою дружину та дитину.

ЗМІ назвали інцидент найсмертоноснішою масовою стріляниною в історії Таїланду.

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За словами поліцейських, стрілець прийшов у дитячий садок, і виявивши, що його дитини там немає, почав поводитися неспокійно.