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Факти / Надзвичайні події

В Одесі пролунав вибух – в ОВА підтвердили роботу ППО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
В Одесі пролунав вибух – в ОВА підтвердили роботу ППО

В Одесі повідомляють про вибух увечері у четвер, 6 жовтня. Після цього в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Майже одразу повідомили, що ворожий об’єкт успішно ліквідували наші сили ППО.

Припускають, що це міг бути іранський дрон Shahed 136, який має на своєму озброєнні армія російських загарбників.

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Успішну роботу ППО в Одесі одразу підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він зробив це у віршованій формі.

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