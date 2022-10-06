Жовтень, 06 в 18:43

В Одесі повідомляють про вибух увечері у четвер, 6 жовтня. Після цього в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Майже одразу повідомили, що ворожий об’єкт успішно ліквідували наші сили ППО.

Припускають, що це міг бути іранський дрон Shahed 136, який має на своєму озброєнні армія російських загарбників.

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Успішну роботу ППО в Одесі одразу підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він зробив це у віршованій формі.

Нічого душу так не тішить, Як ворог, що у пекло полетів! Коли найкраща ППО у світі Заслужить найщиріших слів!

Повномасштабна війна в Україні триває вже 225-ту добу.

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