Жовтень, 06 в 12:42

Жителі Київської області 6 жовтня можуть чути звуки вибухів. Кілька Telegram-каналів повідомили, що вибухи було чутно у самому Києві.

Однак у Київській обласній військовій адміністрації пояснили, що сьогодні у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.

Зокрема, наші військові відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

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Саме тому у деяких громадах області можливі звуки вибухів.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області шістьма дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено три будівлі інфраструктури.

Також відомо, що одна людина постраждала. Вона перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.