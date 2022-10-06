Вибухи у Києві, повітряної тривоги немає – що відомо
Жителі Київської області 6 жовтня можуть чути звуки вибухів. Кілька Telegram-каналів повідомили, що вибухи було чутно у самому Києві.
Однак у Київській обласній військовій адміністрації пояснили, що сьогодні у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.
Зокрема, наші військові відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Саме тому у деяких громадах області можливі звуки вибухів.
Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області шістьма дронами-камікадзе типу Shahed-136.
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено три будівлі інфраструктури.
Також відомо, що одна людина постраждала. Вона перебуває в лікарні в стані середньої важкості.
Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.