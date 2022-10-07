Не пускав до квартири та погрожував: у Києві співмешканець кривдив жінку та двох дітей

Жовтень, 07 в 17:51

У Києві 41-річний співмешканець не пускав жінку з їхньою спільною 2-місячною донькою та її 14-річним сином до власної квартири. Він неодноразово погрожував їй і висловлювався нецензурною лайкою.

Також син потерпілої отримував на свій мобільний телефон смс-погрози від чоловіка.

– До чергової частини Голосіївського управління поліції звернулась жінка з проханням припинити щодо неї домашнє насильство. Кривдника було притягнуто до адміністративної відповідальності та застосовано терміновий заборонний припис, – повідомляє поліція Києва.

Жінку з дітьми помістили до кризової кімнати до 10 діб, де їй з дітьми нададуть кваліфіковану психологічну та юридичну допомогу.

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Кривдника притягнули до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

– Також через високий ризик загрози життю та здоров’ю постраждалих осіб, щодо кривдника застосовані заходи заборонного припису: зобов’язання залишити місце проживання потерпілої, заборона на вхід та перебування в місці проживання постраждалої особи, заборона в будь-який спосіб контактувати з жінкою терміном до 10 діб, – повідомляють правоохоронці.

У разі повторення правопорушення проти чоловіка розпочнуть кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.