Під Лиманом ДБР виявили штаб окупантів зі списками полонених та колаборантів

Жовтень, 07 в 12:38

Працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їхніми пособниками у звільненому Лимані на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці виявили штаб окупантів у Яцьківці під Лиманом, який вони облаштували в одному з приватних будинків.

У будівлі виявили списки полонених та незаконно заарештованих людей.

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— З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень щодо місцевих зрадників та колаборантів.

Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведення підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Зокрема, вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку, а також зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів.

Днем раніше наші захисники на в’їзді в Лиман встановили український прапор.