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Факти / Надзвичайні події

Під Лиманом ДБР виявили штаб окупантів зі списками полонених та колаборантів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Під Лиманом ДБР виявили штаб окупантів зі списками полонених та колаборантів
Фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їхніми пособниками у звільненому Лимані на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці виявили штаб окупантів у Яцьківці під Лиманом, який вони облаштували в одному з приватних будинків.

У будівлі виявили списки полонених та незаконно заарештованих людей.

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— З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень щодо місцевих зрадників та колаборантів.

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Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведення підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Зокрема, вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку, а також зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів.

Днем раніше наші захисники на в’їзді в Лиман встановили український прапор.

Джерело: ДБР
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