Під Лиманом ДБР виявили штаб окупантів зі списками полонених та колаборантів
Працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їхніми пособниками у звільненому Лимані на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Правоохоронці виявили штаб окупантів у Яцьківці під Лиманом, який вони облаштували в одному з приватних будинків.
У будівлі виявили списки полонених та незаконно заарештованих людей.
— З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень щодо місцевих зрадників та колаборантів.
Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведення підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Зокрема, вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку, а також зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.
2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів.
Днем раніше наші захисники на в’їзді в Лиман встановили український прапор.