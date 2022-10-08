Жовтень, 08 в 8:30

Після півночі російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Салтівському району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, один ракетний удар завдали по Основ’янському району.

Ракети типу С-300 були запущені із російського міста Бєлгород. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території.

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За попередньою інформацією, із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік. Зараз на місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

У ДСНС додали, що внаслідок ракетної атаки по Салтівському районі виникло чотири пожежі за різними адресами.

Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. Загальна площа пожеж склала близько 600 кв. м. Вогонь загасили о 04:00.

Також сьогодні вночі о 00:59 російські окупаційні війська вчергове обстріляли територію Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу пошкоджено останню лінію зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровську.

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