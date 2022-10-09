Жовтень, 09 в 18:57

У Києві місцеві жителі почули потужний вибух, після якого увімкнули повітряну тривогу.

Оновлено 9 жовтня о 18:57. Звуки вибухів, які було чутно у столиці, пов’язані з роботою саперів на Київщині. У Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. На території Києва все спокійно, повідомили у КМДА.

– Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації! Не нехтуйте сигналами про загрозу, почувши сирену — терміново прямуйте до укриття, – наголосили у КМДА.

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Оновлено 9 жовтня о 18:45. На Київщині у небі українська авіація. Місцевих жителів закликають перейти в укриття, оскільки повітряна тривога ще триває.

– Київщина — авіація в небі наша. Без паніки, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Оновлено 9 жовтня о 18:15. За непідтвердженою інформацією, звуки вибуху – це розмінування на території Пущі-Водиці.

Однак у мережі почали поширювати інформацію, неначе кияни чули, як щось пролетіло над містом. Звук був схожий на ракету, однак через хмари не змогли розгледіти, що саме це було, розповіли жителі столиці.

Сигнал повітряної тривоги у Києві розпочався 9 жовтня о 18:11, однак за декілька хвилин до цього пролунав вибух. Наразі точно невідомо, що могло стати причиною.