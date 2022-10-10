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Факти / Надзвичайні події

47 штук: на Україну запущена третя хвиля ракет

Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
47 штук: на Україну запущена третя хвиля ракет
Фото: Depositphotos

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомляє про третю хвилю ракет – 47 штук.

Політик закликає всіх залишатися в укриттях, оскільки масовий ракетний обстріл України триває.

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Він додав, що вісім ворожих дронів перетнули кордон із Білоруссю. Через деякий час також повідомив, що 10 дронів-камікадзе перетнули кордон у Волинській області.

Зараз по всій Україні звучить повітряна тривога. Ворог продовжує обстрілювати міста нашої країни.

Вже відомо про прильоти в столиці. Так, вранці в центрі Києва прогриміло кілька вибухів. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що прилетіло в Шевченківському районі.

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