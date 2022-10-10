Жовтень, 10 в 11:00

У Львові стався вибух на об’єкті критичної інфраструктури. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гарячої води у Львові немає.

За словами Садового, у місті запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання.

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