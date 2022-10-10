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Факти / Надзвичайні події

Львів після обстрілу залишився без гарячої води та світла

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Львів після обстрілу залишився без гарячої води та світла

У Львові стався вибух на об’єкті критичної інфраструктури. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гарячої води у Львові немає.

За словами Садового, у місті запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання.

Зараз дивляться

Частина Львова без електроенергії. Не працює третина світлофорів.

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